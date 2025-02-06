Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    А стоит ли ЖАЛЕТЬ????? ОНО сами доказали, что не братья, а ЗЛО! И привело к такому финалу - полная ДЕГРАДАЦИЯ нации!Руководство дивиз...
  • Семен Демин
    Россия по-прежнему воюет в белых перчатках и хочет выглядеть в глазах запада и других белой и пушистой, хотя уже все ...Руководство дивиз...
  • Геннадий Рыжов
    хохохлы могутРуководство дивиз...

Итальянский журналист, снимающий репортажи в Донбассе, получил гражданство России

Итальянский журналист, снимающий репортажи в Донбассе, получил гражданство России

Царьград Скриншот: тг-канал Царьград ТВ Андреа Лучиди с 2022 года ездит в Донбасс и показывает Западу правду об украинском нацизме: с обстрелами мирных жителей, с убитыми детьми, со взорванными ВСУ детсадами и больницами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх