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Кто решил украсть День Победы у России? Грязные тайны, которые хранят семейные альбомы лидеров ЕС

Кто решил украсть День Победы у России? Грязные тайны, которые хранят семейные альбомы лидеров ЕС

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Москва ещё только готовится отметить 80-летие Великой Победы, созывает лидеров со всего мира разделить это "праздник со слезами на глазах", а в Европе уже разразился скандал.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Запад очень раздражает День Победы.
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16 час.
Людмила Лиханова
Vladimir Lioubimcev Запад очень раздражает День Победы.  ВОТ ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ ЦИПСОТЫ И, ЛИБЕРАСТНИ И ДРУГИХ ВРАГОВ РОССИИ. ИХ ЗАДАЧА (ПО МЕТОДИЧКАМ): ВНЕСТИ РАЗДРАЙ В УМЫ РОССИЯН, ВЫЗВАТЬ НЕДОВОЛЬСТВО И ПРИВИТЬ НИГИЛИЗМ, ЧТО В ИТОГЕ (ПО ИХ ПРОГНОЗАМ) ПРИВЕДЕТ К РАСПАДУ РОССИИ. ПОЭТОМУ НУЖНО ВСЕГДА ПОМНИТЬ, ЧТО ТЕ, КТО ПИШЕТ,  ЯКОБЫ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА, И ВОЗМУЩЕНИЯ - РАБОТАЮТ ПРОТИВ РОССИИ И РОССИЙСКОГО НАРОДА. НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ.
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14 час.
зуфар юсупов
Необходимо вспомнить!!! И напомнить!!! На весь мир!!! Кричащую в 1944-1945 годы во всей Европе фразу: &quot;Гитлер Капут!!!&quot; На русском повторить? На наглосаксонском? На лягушачем? На каком европейском повторить вам СУКИ? ДОЖДЕТЕСЬ!!!
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12 час.
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