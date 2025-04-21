Людмила Лиханова

Vladimir Lioubimcev Запад очень раздражает День Победы. ВОТ ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ ЦИПСОТЫ И, ЛИБЕРАСТНИ И ДРУГИХ ВРАГОВ РОССИИ. ИХ ЗАДАЧА (ПО МЕТОДИЧКАМ): ВНЕСТИ РАЗДРАЙ В УМЫ РОССИЯН, ВЫЗВАТЬ НЕДОВОЛЬСТВО И ПРИВИТЬ НИГИЛИЗМ, ЧТО В ИТОГЕ (ПО ИХ ПРОГНОЗАМ) ПРИВЕДЕТ К РАСПАДУ РОССИИ. ПОЭТОМУ НУЖНО ВСЕГДА ПОМНИТЬ, ЧТО ТЕ, КТО ПИШЕТ, ЯКОБЫ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА, И ВОЗМУЩЕНИЯ - РАБОТАЮТ ПРОТИВ РОССИИ И РОССИЙСКОГО НАРОДА. НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ.