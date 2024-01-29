План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.
"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа". Кедми.
Комментарии
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Балу -
Яша!.. Ты уже утомил!... Иди в ...опу!...
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16 час.
Владимир Нелюбин
Яша..и почему ты сейчас прижал задницу в России, а не сражаешься с как бы нехорошими ...
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15 час.
Елена Киршанская
Ни фига себе... Это ж он реально угрожает. Никогда еще "иудейский лондонский проект" не был так откровенен. Что ж его заставило так расчехлиться? Видать где-то у нашего Штирлица с его Красной армией есть реальные победы. Не иначе.
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8 час.
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