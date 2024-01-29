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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Ни фига себе... Это ж он реально угрожает. Никогда еще "иудейский лондонский проект" не был так откровенен. Что ж его..."Путин ошибся, по...
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"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа". Кедми.

"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа". Кедми.

План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.

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Комментарии
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Балу -
Яша!.. Ты уже утомил!... Иди в ...опу!...
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16 час.
Владимир Нелюбин
Яша..и почему ты сейчас прижал задницу в России, а не сражаешься с как бы нехорошими ...
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15 час.
Елена Киршанская
Ни фига себе... Это ж он реально угрожает. Никогда еще &quot;иудейский лондонский проект&quot; не был так откровенен. Что ж его заставило так расчехлиться?  Видать где-то у нашего Штирлица с его Красной армией  есть реальные  победы. Не иначе.
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8 час.

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