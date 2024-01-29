"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа". Кедми.

Яша..и почему ты сейчас прижал задницу в России, а не сражаешься с как бы нехорошими ...

Елена Киршанская

Ни фига себе... Это ж он реально угрожает. Никогда еще "иудейский лондонский проект" не был так откровенен. Что ж его заставило так расчехлиться? Видать где-то у нашего Штирлица с его Красной армией есть реальные победы. Не иначе.