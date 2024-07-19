НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на Евро. Защитник Испании обещал это сделать

Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на Евро. Защитник Испании обещал это сделать

Защитник «Челси» и сборной Испании покрасил волосы в красный цвет в честь победы на Евро-2024. Тем самым футболист выполнил обещание о том, что изменит имидж в случае успеха на чемпионате Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх