Экс-возлюбленная Вани Дмитриенко обвинила его в изменах Анне Пересильд

Скандал вокруг Вани Дмитриенко и Саши Айс продолжает набирать обороты. После громких обвинений в абьюзе блогерша решила нанести новый удар — и теперь втянула в историю нынешнюю девушку артиста, 17-летнюю Анну Пересильд.
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