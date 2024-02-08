Депутат Рады Геращенко: избиение "наводчика" военкомата результат политики Киева

Депутат Верховной рады от оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко прокомментировала в Facebook инцидент в Ивано-Франковской области, где жители приняли женщину с ребенком за "наводчика" военкомата и избили ее.
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