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Тренер Жулин назвал лишение Валиевой нейтрального статуса геноцидом

Тренер Жулин назвал лишение Валиевой нейтрального статуса геноцидом

Тренер Александр Жулин назвал геноцидом решение Международного союза Конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиеву нейтрального статуса, передает РИА Новости.

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