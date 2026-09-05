Тренер Жулин назвал лишение Валиевой нейтрального статуса геноцидом

Тренер Александр Жулин назвал геноцидом решение Международного союза Конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиеву нейтрального статуса, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Коммерсантъ": ср...
- Rating Group: Зал...
- В Калужской облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым