"Вообще все заметает кругом": реально мощный снегопад сейчас обрушился на Приморье

Жители Приморья рассказали о реально мощном снегопаде, который сейчас обрушился на регион. Так, в Telegram — канале pogoda_25_region пользователи уточняют, что наблюдают серьезные осадки сразу в нескольких районах края: Кавалеровском, Тернейском и в Дальнереченском городском округе.
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