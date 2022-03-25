"Вообще все заметает кругом": реально мощный снегопад сейчас обрушился на Приморье

Жители Приморья рассказали о реально мощном снегопаде, который сейчас обрушился на регион. Так, в Telegram — канале pogoda_25_region пользователи уточняют, что наблюдают серьезные осадки сразу в нескольких районах края: Кавалеровском, Тернейском и в Дальнереченском городском округе.