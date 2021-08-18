Митрополит призвал снести здание в центре Екатеринбурга. И построить там храм

Дом быта «Рубин» находится на месте храма Малый Златоуст Митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) выступил за восстановление храма Малый Златоуст, вместо которого в первой половине XX века построили комбинат бытового обслуживания «Рубин».