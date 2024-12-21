Цыганская ОПГ отправляла сибиряков на СВО, а сама жила в их квартирах и на их выплаты

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Infopro54.ru – Новости Сибири В Новосибирске накрыли целую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города.

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Комментарии
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серый777 котов
всю эту чушню давно пора увезти в лес а жилльё в пользу наших многодетных распределить
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2 час.
Генрих
Надо попросить китайцев клонировать Иосифа Виссарионовича ...не нам, но внукам порядок достанется.
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2 час.
Ч
Чужестранка
Вы издеваетесь? Что может сделать участковый с ОПГ? Идиотский опрос!
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44 мин.

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