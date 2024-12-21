Цыганская ОПГ отправляла сибиряков на СВО, а сама жила в их квартирах и на их выплаты

Infopro54.ru – Новости Сибири В Новосибирске накрыли целую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города.
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