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Новости Тамбова

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Стоимость строительства Центра культурного развития в Тамбове выросла на 41 млн рублей

Стоимость строительства Центра культурного развития в Тамбове выросла на 41 млн рублей

В Тамбове продолжается строительство Центра культурного развития, который задумывался как база для Государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги».

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