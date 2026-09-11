Стоимость строительства Центра культурного развития в Тамбове выросла на 41 млн рублей

В Тамбове продолжается строительство Центра культурного развития, который задумывался как база для Государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Гавриловском ра...
- Прокуратура взыск...
- В этом году тамбо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым