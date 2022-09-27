smi.today

3 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Вахрушева
    Да когда уже мы хоть раз ударим по ним при пересечении границы? Весь народ в истерике, надо же что-то делать, а не го...Конвой с американ...
  • ЭФР Белый
    А жаль хотел в дорогу подарить песню"Дорожная"гр.Ленинград!Ксения Собчак и Б...
  • Владимир Погодин
    Интересно и кто пойдет (из Херсона и Запорожья) воевать с бандерлогами!Армии ДНР, ЛНР, Х...

«Беспошлинный ввоз говядины уничтожает российских производителей»

«Беспошлинный ввоз говядины уничтожает российских производителей»

Продление беспошлинного ввоза говядины на следующий год может нанести непоправимый урон производству этого вида мяса в России, уверен член Генерального Совета «Партии дела», генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх