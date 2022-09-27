«Беспошлинный ввоз говядины уничтожает российских производителей»

Продление беспошлинного ввоза говядины на следующий год может нанести непоправимый урон производству этого вида мяса в России, уверен член Генерального Совета «Партии дела», генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.
Продление беспошлинного ввоза говядины на следующий год может нанести непоправимый урон производству этого вида мяса в России, уверен член Генерального Совета «Партии дела», генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.
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