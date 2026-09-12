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Воронежские новости

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В Воронеже с 14 по 20 сентября закроют улицу Бехтерева

В Воронеже с 14 по 20 сентября закроют улицу Бехтерева

Участок улицы Бехтерева от дома №19 до №27А закроют с 14 по 20 сентября. Движение перекроют из-за ремонта сетей.

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