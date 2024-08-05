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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коршков о сборах «Ак Барса»: «У всех отличный настрой, мы вышли из отпуска, а делать это всегда приятно. Идет хороший рабочий режим»

– Какой настрой в команде?  – Думаю, у всех отличный настрой, мы вышли из отпуска, а делать это всегда приятно.

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