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Британская атомная подлодка едва не затонула в Атлантике из-за неисправности глубиномера

Британская атомная подлодка едва не затонула в Атлантике из-за неисправности глубиномера

Как сообщает таблоид The Sun, в Атлантическом океане чуть не затонула атомная подводная лодка ВМС Великобритании с ядерными ракетами «Трайдент-2» и экипажем численностью 140 человек из-за неисправности глубиномера.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Как эти  это ещё  ПОЛУДУРКИ   на  РОССИЮ ВСЕ НЕ СПИХНУЛИ ....!!!
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13 час.

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