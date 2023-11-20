Британская атомная подлодка едва не затонула в Атлантике из-за неисправности глубиномера

Как сообщает таблоид The Sun, в Атлантическом океане чуть не затонула атомная подводная лодка ВМС Великобритании с ядерными ракетами «Трайдент-2» и экипажем численностью 140 человек из-за неисправности глубиномера.
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