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Администрация «Лефортово» запретила Фургалу и другим заключённым спать днём

Администрация «Лефортово» запретила Фургалу и другим заключённым спать днём

В СИЗО также перестали транслировать новости по радио.фото: wikipedia.org Администрация СИЗО «Лефортово» в Москве запретила заключённым спать днём, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

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Алексей Андреевич
чей-та
Елена Мамонова
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