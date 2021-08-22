Администрация «Лефортово» запретила Фургалу и другим заключённым спать днём

В СИЗО также перестали транслировать новости по радио.фото: wikipedia.org Администрация СИЗО «Лефортово» в Москве запретила заключённым спать днём, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.