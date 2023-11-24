Ургант, Райкин и другие деятели культуры попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович.
Ай да новости...
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Владимир Алтайцев
С дуба рухнул?
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4 час.
Владимир Алтайцев
Аркадий Райкин мразь та ещё была, платил автор реприз гроши от своих заработков. Но тем не менее в 1967 году перевёл в Израиль 135 тысяч рублей на войну с арабами. А когда разрешили авторам выступать самим со сцены,Ю не стало Аркадия. Все авторы поголовно отказались давать ему свои тексты, да ещё и запретили читать старые их творения.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Аркадий Райкин мразь та ещё была, платил автор реприз гроши от своих заработков. Но тем не менее в 1967 году перевёл в Израиль 135 тысяч рублей на войну с арабами. А когда разрешили авторам выступать самим со сцены,Ю не стало Аркадия. Все авторы поголовно отказались давать ему свои тексты, да ещё и запретили читать старые их творения.34 сек.
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4 час.
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