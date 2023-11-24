Ай да новости...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
С дуба  рухнул?
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4 час.
Владимир Алтайцев
Аркадий  Райкин  мразь та ещё  была, платил  автор  реприз гроши от своих заработков. Но тем не менее в  1967 году  перевёл  в Израиль 135 тысяч рублей  на войну с арабами. А когда разрешили авторам выступать самим со сцены,Ю не стало Аркадия. Все авторы  поголовно  отказались давать ему свои тексты, да  ещё  и запретили читать старые  их  творения.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Аркадий  Райкин  мразь та ещё  была, платил  автор  реприз гроши от своих заработков. Но тем не менее в  1967 году  перевёл  в Израиль 135 тысяч рублей  на войну с арабами. А когда разрешили авторам выступать самим со сцены,Ю не стало Аркадия. Все авторы  поголовно  отказались давать ему свои тексты, да  ещё  и запретили читать старые  их  творения.34 сек.
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4 час.

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