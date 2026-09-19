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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабич о том, что Дивеев не считает «Спартак» претендентом на чемпионство: «Мне без разницы, кто и что говорит. Мы должны бороться за самые высокие места»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что не придал значения словам Игоря Дивеева и по-прежнему считает красно-белых претендентами на чемпионство.

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