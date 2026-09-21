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Калужские новости

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В Калужской области четыре района превысили 70% явки на выборах

В Калужской области четыре района превысили 70% явки на выборах

В Калужской области на выборах в Госдуму явка составила 49,95%, при этом в четырех районах проголосовали более 70% избирателей.

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