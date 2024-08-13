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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тина Канделаки: «Олимпиада в западном исполнении – это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока еще держат для отмывания денег и создания шоу»

«Друзья, я уже говорила вам, что Олимпиада и ее идея в западном исполнении – это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока еще держат для отмывания денег и создания шоу.

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