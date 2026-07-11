vtop21.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

vtop21.ru

257 подписчиков

Почему люди уходят с работы в первый же день: 12 историй о прозрении

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько времени требуется человеку, чтобы понять — эта работа ему категорически не подходит? Месяц? Неделя? В моем личном опыте и в историях, которые мне доводилось слышать, порой хватает и нескольких минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии