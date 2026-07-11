Почему люди уходят с работы в первый же день: 12 историй о прозрении

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько времени требуется человеку, чтобы понять — эта работа ему категорически не подходит? Месяц? Неделя? В моем личном опыте и в историях, которые мне доводилось слышать, порой хватает и нескольких минут.
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