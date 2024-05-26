Сотрудники Turkish Airlines объявили забастовку после увольнения коллег по обвинению в коррупции

В результате нового скандала с Turkish Airlines пассажиры самолетов этого авиаперевозчика застряли в Стамбуле и Лагосе (Нигерия) после того, как сотрудники национального профсоюза работников воздушного транспорта Нигерии объявили забастовку.
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