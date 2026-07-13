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МО: при ударе в порту Черноморска поражены склады с ГСМ, ракетами и боеприпасами

МО: при ударе в порту Черноморска поражены склады с ГСМ, ракетами и боеприпасами

В результате ночных высокоточных ударов российских войск в порту Черноморска Одесской области поражены резервуары с ГСМ, насосная станция, а также склад с ракетным вооружением и боеприпасами, сообщает Минобороны России.

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