МО: при ударе в порту Черноморска поражены склады с ГСМ, ракетами и боеприпасами

В результате ночных высокоточных ударов российских войск в порту Черноморска Одесской области поражены резервуары с ГСМ, насосная станция, а также склад с ракетным вооружением и боеприпасами, сообщает Минобороны России.
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