Губернатор посетил реабилитационный центр «Сосновая Горка» в Зиминском районе

Губернатор Игорь Кобзев вместе с председателем Законодательного собрания Иркутской области Александром Ведерниковым и министром социального развития Владимиром Родионовым посетили реабилитационный центр «Сосновая Горка» в Зиминском районе.
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