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Бойцы ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ у Водяного (Видео)

Бойцы ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ у Водяного (Видео)

Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили опорный пункт украинских боевиков в районе Водяного (ДНР). Танкисты отдельного танкового батальона на Т-80 оказали огневую поддержку батальонам «Спарта» и «Сомали» при отражении попытки контратаки противника.

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