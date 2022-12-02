Бойцы ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ у Водяного (Видео)

Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили опорный пункт украинских боевиков в районе Водяного (ДНР). Танкисты отдельного танкового батальона на Т-80 оказали огневую поддержку батальонам «Спарта» и «Сомали» при отражении попытки контратаки противника.