Овчинский: при застройке района «Южный порт» используют стройматериалы из Москвы

На месте бывшей промзоны «Южный порт» возведут новый район, который станет третьим центром столицы. Большинство использованных в проекте стройматериалов произвели в России, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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