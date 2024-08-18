На Смоленщине разработан первый национальный турмаршрут

Туристский маршрут призван стать визитной карточкой Смоленской области и соединить наиболее знаковые смоленские места и выдающихся личностей В Смоленской области разрабатывается первый национальный туристский маршрут «Смоленск.
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