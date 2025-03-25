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Махачкала: 17 этажей вместо 9 — незаконная постройка и взрыв газа

Махачкала: 17 этажей вместо 9 — незаконная постройка и взрыв газа

В Махачкале произошло чрезвычайное происшествие: незаконно построенный 17-этажный дом, возведённый с нарушением разрешительных документов, стал местом взрыва бытового газа.

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