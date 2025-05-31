Не хватает в 39 регионах РФ: названа самая дефицитная профессия

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. В 35 регионах России наблюдается дефицит сварщиков. Согласно исследованию HeadHunter, наибольшая нехватка кадров зафиксирована в Еврейской автономной области, Тамбовской области и Красноярском крае.
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