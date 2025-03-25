Лавров заявил, что в ЕС резко сменили риторику о перемирии на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» сообщил, что европейские лидеры, ранее выступавшие против прекращения огня, резко изменили свою позицию после заявления Киева о готовности к 30-дневному прекращению огня.
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