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Лавров заявил, что в ЕС резко сменили риторику о перемирии на Украине

Лавров заявил, что в ЕС резко сменили риторику о перемирии на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» сообщил, что европейские лидеры, ранее выступавшие против прекращения огня, резко изменили свою позицию после заявления Киева о готовности к 30-дневному прекращению огня.

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