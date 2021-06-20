Путин сообщил о введении новой модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения во всех регионах

Президент России Владимир Путин в ходе поздравления медиков с профессиональным праздником заявил о внедрении новой современной модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения, которая будет предусматривать единый во всех регионах размер базового оклада.
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