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Путин сообщил о введении новой модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения во всех регионах

Путин сообщил о введении новой модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения во всех регионах

Президент России Владимир Путин в ходе поздравления медиков с профессиональным праздником заявил о внедрении новой современной модели оплаты труда сотрудникам здравоохранения, которая будет предусматривать единый во всех регионах размер базового оклада.

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Россиянин
И что, это поможет вернуть врачей в поликлиники? Весьма в этом сомневаюсь. Из частных клиник, с сотенными окладами, никто обратно не вернется. Эта система ОМС нежизнеспособна. Нужно вернуть государственное финансирование медицины. Медицина должна быть в одном ряду с армией, тем более что все врачи у нас военнообязанные.

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