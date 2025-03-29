Россия может избежать американских пошлин, но санкции сохранятся

Трамп отыгрывается на Латинской Америке и не пойдет на обрушение торговли с Китаем Георгий Смирнов Фото: Ringo Chiu / Global Look Press Материал комментируют: Игорь Николаев Администрация президента США Дональда Трампа 2 апреля готовится ввести зеркальные пошлины на иностранный импорт, и это может коснуться России, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.