Легенда баскетбола Урала: скончался почётный спортивный судья России Владимир Сапов

Прощание с подвижником уральского спорта пройдёт сегодня, 28 марта.В Екатеринбурге скончалась легенда местного баскетбола — заслуженный работник физической культуры и почётный спортивный судья России Владимир Петрович Сапов.
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