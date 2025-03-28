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Царьград

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Легенда баскетбола Урала: скончался почётный спортивный судья России Владимир Сапов

Легенда баскетбола Урала: скончался почётный спортивный судья России Владимир Сапов

Прощание с подвижником уральского спорта пройдёт сегодня, 28 марта.В Екатеринбурге скончалась легенда местного баскетбола — заслуженный работник физической культуры и почётный спортивный судья России Владимир Петрович Сапов.

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