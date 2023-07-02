КРЫМ ДОМА

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СТУДЕНТОВ ЛИШИЛИ МАМ И ПАП. БЕДНЫХ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ НЕТ

СТУДЕНТОВ ЛИШИЛИ МАМ И ПАП. БЕДНЫХ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ НЕТ

Американский вуз обнародовал новую лингвистическую методичку для студентов, где больше нет понятий "мать", "отец", бедные" и даже "нелегальные мигранты".

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