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Царьград

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Telegraph сообщил о возможном увеличении миграции в Великобританию

Telegraph сообщил о возможном увеличении миграции в Великобританию

Издание Telegraph сообщает, что возвращение Великобритании в ЕС к 2028 году может увеличить миграционный приток на 214 тысяч человек ежегодно к 2030 году.

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