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«Старый хлам»: В США критикуют речь Зеленского в Сенате

«Старый хлам»: В США критикуют речь Зеленского в Сенате

В Сенате США остались крайне недовольны выступлением Владимира Зеленского. Сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается пропихнуть американцам все «тот же старый хлам».

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