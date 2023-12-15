«Старый хлам»: В США критикуют речь Зеленского в Сенате

В Сенате США остались крайне недовольны выступлением Владимира Зеленского. Сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается пропихнуть американцам все «тот же старый хлам».
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