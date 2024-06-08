Оздоровительный лагерь ´Лидер´. День четвёртый.

Сегодня в оздоровительном лагере ´Лидер´ прошел День дружбы. Ребята приняли участие в мероприятии на базе Брожского СКБ Час доверительного разговора ´Мое хочу и мое надо´ и в игровой программе ´Творческий лидер.
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