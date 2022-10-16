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МИД КНР рекомендует гражданам Китая покинуть Украину

МИД КНР рекомендует гражданам Китая покинуть Украину

МИД КНР обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть странуМинистерство иностранных дел КНР и консульство Китая обратилось к своим гражданам, находящимся на Украине, с призывом немедленно покинуть страну, сообщает news.

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