МИД КНР рекомендует гражданам Китая покинуть Украину

МИД КНР обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть странуМинистерство иностранных дел КНР и консульство Китая обратилось к своим гражданам, находящимся на Украине, с призывом немедленно покинуть страну, сообщает news.
МИД КНР обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть странуМинистерство иностранных дел КНР и консульство Китая обратилось к своим гражданам, находящимся на Украине, с призывом немедленно покинуть страну, сообщает news.
Свежие комментарии