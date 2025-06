Горячим источникам в Ghost of Yotei быть! Да, главную героиню разденут ради купания

Горячим источникам в Ghost of Yotei быть! Да, главную героиню разденут ради купанияБудем честны, многие после анонса Ghost of Yotei с женщиной в главной роли задавались вопросом о том, вернется ли во второй части знаменитая механика отдыха на горячих источниках из Ghost of Tsushima.