МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с банковскими картами

Мошенники начали применять новую схему обмана с банковскими картами, якобы забытыми в банкоматах. Злоумышленники рассчитывают, что карту обнаружит случайный человек, после чего пытаются обвинить его в краже и вынудить заплатить деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии