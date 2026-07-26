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Пятый канал

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МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с банковскими картами

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с банковскими картами

Мошенники начали применять новую схему обмана с банковскими картами, якобы забытыми в банкоматах. Злоумышленники рассчитывают, что карту обнаружит случайный человек, после чего пытаются обвинить его в краже и вынудить заплатить деньги.

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