Украинский министр культуры обвинил СССР в трагедии Бабьего Яра

После того, как посол Украины в Германии Андрей Мельник попытался приравнять украинцев к евреям, которых уничтожали не только немцы, но и украинские националисты, министр культуры Украины Александр Ткаченко договорился до того, что обвинил в Холокосте… Советский Союз.