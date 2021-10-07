Мировое обозрение

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Украинский министр культуры обвинил СССР в трагедии Бабьего Яра

Украинский министр культуры обвинил СССР в трагедии Бабьего Яра

После того, как посол Украины в Германии Андрей Мельник попытался приравнять украинцев к евреям, которых уничтожали не только немцы, но и украинские националисты, министр культуры Украины Александр Ткаченко договорился до того, что обвинил в Холокосте… Советский Союз.

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