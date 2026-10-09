В России упростили получение компенсаций за утраченное жильё из-за ЧС или терактов

Согласно новому постановлению правительства РФ, граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций (ЧС) или терактов, получат возможность оформить компенсации за утраченное жильё в упрощённом порядке.
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