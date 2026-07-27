Мария Захарова заявила о неизменной антироссийской линии Лондона при любом составе правительства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Великобритании сохраняется устойчивая политика, направленная против России, независимо от того, какие политические силы будут у власти в Лондоне.
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