Джокович о шансах Попырина на титул US Open: «Он только что обыграл прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения»

Серб проиграл в третьем круге Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. – Это серьезная заявка со стороны Алексея Попырина? Может ли он претендовать здесь на титул или пока нет? – Я не знаю, как реагировать на этот вопрос.