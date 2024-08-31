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Джокович о шансах Попырина на титул US Open: «Он только что обыграл прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения»

Джокович о шансах Попырина на титул US Open: «Он только что обыграл прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения»

Серб проиграл в третьем круге Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. – Это серьезная заявка со стороны Алексея Попырина? Может ли он претендовать здесь на титул или пока нет? – Я не знаю, как реагировать на этот вопрос.

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