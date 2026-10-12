Юрист Георгиева: аренду жилья можно отменить при шумных соседях

Человек вправе расторгнуть договор аренды квартиры, если собственник умолчал об известных ему обстоятельствах, мешающих проживанию, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
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