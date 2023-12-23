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Консультант Матвеева дала советы по покупке новогодних подарков

Консультант Матвеева дала советы по покупке новогодних подарков

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева заявила, что перед покупкой новогодних подарков желательно заранее распланировать расходы и составить список людей, которым планируется вручить презенты.

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