Консультант Матвеева дала советы по покупке новогодних подарков

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева заявила, что перед покупкой новогодних подарков желательно заранее распланировать расходы и составить список людей, которым планируется вручить презенты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии