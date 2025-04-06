Идеальный охотник на дроны: зачем России ЗРК «Крона» и как он станет кошмаром для ВСУ Ирина ВальковаВ эпоху, когда беспилотники из символа будущего превратились в инструмент повседневной войны, особенно в конфликтах высокой интенсивности, вопрос защиты от БПЛА стал для России критическим.