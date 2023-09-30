Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов 30 сентября сообщил, что российские военные поразили семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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