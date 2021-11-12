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Рестораны Греции за несколько дней потеряли до 80% дохода — Naftemporiki

Рестораны Греции за несколько дней потеряли до 80% дохода — Naftemporiki

Новые ограничительные меры привели к потере дохода предприятий общественного питания от 30% до 80%, заявил глава Греческой конфедерации ремесленников, промышленников и торговцев Йоргос Кавватас, пишет 11 ноября греческая газета Naftemporiki.

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