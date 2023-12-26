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  • Надежда Белугина
    Эту ДВЕРЬ, дорогие "УЖИКИ", вы уже несколько лет, как ПРОБИВАЕТЕ САМИ, разрушая традиции и целостность страны. И тащи...Видео: Киркоров п...
  • Grandad
    За 5 минут успел и штаны снять, и тюль на себя нацепить (случайно с собой принес), и попозировать...Видео: Киркоров п...
  • саша пупкин
    А кого он предупредил???Видео: Киркоров п...

Видео: Киркоров предупредил, что после вечеринки Ивлеевой не боится никого

Видео: Киркоров предупредил, что после вечеринки Ивлеевой не боится никого

После того, как Лолита вчера со слезами на глазах обратилась к россиянам, когда в Чехове люди пошли сдавать билеты на её концерт, сегодня свое видеоопрадание опубликовал и  Народный артист РФ Филипп Киркоров.

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Комментарии
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саша пупкин
А кого он предупредил???
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11 час.
Grandad
За 5 минут успел и штаны снять, и тюль на себя нацепить (случайно с собой принес), и попозировать...
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8 час.
Надежда Белугина
Эту ДВЕРЬ, дорогие &quot;УЖИКИ&quot;, вы уже несколько лет, как ПРОБИВАЕТЕ САМИ, разрушая традиции и целостность страны. И тащите через неё всю гадость с Запада, как и призналась Ивлеева - все ваши игры и шоу скопированы оттуда. И, предполагаю, за их внедрение к нам, вам ещё и приплачивают, чтобы разлагали, привлекая как много больше молодёжи. И ваш &quot;НЕ КРЕМЛЁВСКИЙ&quot; (хотя могу ошибиться после некоторых событий) ПРОДУКТ, который вы с радостью приглашаете к себе, продукт воспитания через эту проделанную вами дверь, уже воспитанный вами - молодой человек в носочке, как главный ИМЕННО ВАШ продукт этого года. Так что ТВОЯ это дверь, Филипп, со всеми вытекающими из этого последствиями.
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7 час.

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